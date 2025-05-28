«Многое значит для меня». Свитолина — о поддержке Монфиса на «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о поддержке своего мужа французского теннисиста Гаэля Монфиса в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда Гаэль на трибуне, это многое значит для меня. Вчера он одержал невероятную победу. К сожалению, я была в гостинице и смотрела матч на своём ноутбуке. Но на трибунах была невероятная атмосфера. Это особенное чувство, когда муж и жена играют на одном турнире. Потрясающее чувство», — сказала Свитолина в интервью на корте.

Сегодня во втором круге «Ролан Гаррос» Свитолина одержала уверенную победу над 82-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.