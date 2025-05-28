Радукану — Швёнтек: представительница Польши выиграла первый сет матча «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая, на Открытом чемпионате Франции проходит матч второго круга в одиночном женском разряде. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек встречается с победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (41-я в рейтинге). Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу Швёнтек.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
41
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
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|2
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|2
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|6
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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