«Борюсь с болями в колене». Рууд — о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение от португальца 41-го номера рейтинга Нуну Боржеша в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Нуну.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|1
|0
|
|6
|6
|6
«Надеюсь, ничего серьёзного, но последние пару недель я борюсь с болями в колене. Поэтому и снялся с Женевы. На тренировках проще избегать определённых движений или ударов, а в матче ты уже не можешь это контролировать так же, как на корте во время подготовки. Я не хочу приуменьшать заслуги Боржеша – он сыграл феноменально, показал очень высокий уровень», — сказал Рууд на пресс-конференции.
В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.
- 28 мая 2025
-
18:54
-
18:44
-
18:18
-
17:58
-
17:40
-
17:18
-
17:09
-
16:57
-
16:47
-
16:46
-
16:39
-
16:28
-
16:20
-
16:06
-
15:56
-
15:35
-
15:26
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:24
-
13:11
-
12:57
-
12:57
-
12:50
-
12:39