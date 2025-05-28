«Борюсь с болями в колене». Рууд — о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение от португальца 41-го номера рейтинга Нуну Боржеша в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Нуну.

«Надеюсь, ничего серьёзного, но последние пару недель я борюсь с болями в колене. Поэтому и снялся с Женевы. На тренировках проще избегать определённых движений или ударов, а в матче ты уже не можешь это контролировать так же, как на корте во время подготовки. Я не хочу приуменьшать заслуги Боржеша – он сыграл феноменально, показал очень высокий уровень», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.