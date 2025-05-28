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«Борюсь с болями в колене». Рууд — о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»

«Борюсь с болями в колене». Рууд — о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»
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Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение от португальца 41-го номера рейтинга Нуну Боржеша в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Нуну.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 0
2 		6 6 6
             
Нуну Боржеш
41
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Надеюсь, ничего серьёзного, но последние пару недель я борюсь с болями в колене. Поэтому и снялся с Женевы. На тренировках проще избегать определённых движений или ударов, а в матче ты уже не можешь это контролировать так же, как на корте во время подготовки. Я не хочу приуменьшать заслуги Боржеша – он сыграл феноменально, показал очень высокий уровень», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.

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