Карлос Алькарас высказался о победе во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
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«Это был отличный матч. Я хорошо сыграл в первом сете. Был очень уверен в себе. Во втором сете он начал играть намного лучше, по-настоящему агрессивно. Было немного сложно справиться с его игрой во втором сете, но я был рад, что вернулся в третьем сете и начал играть всё лучше и лучше. Последние два сета я провёл действительно хорошо», — сказал Алькарас после матча.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
- 28 мая 2025
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