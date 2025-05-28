Карлос Алькарас высказался о победе во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

«Это был отличный матч. Я хорошо сыграл в первом сете. Был очень уверен в себе. Во втором сете он начал играть намного лучше, по-настоящему агрессивно. Было немного сложно справиться с его игрой во втором сете, но я был рад, что вернулся в третьем сете и начал играть всё лучше и лучше. Последние два сета я провёл действительно хорошо», — сказал Алькарас после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.