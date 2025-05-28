Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас высказался о победе во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Карлос Алькарас высказался о победе во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (56-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:55 МСК
Фабиан Марожан
56
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 1 2
6 		4 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это был отличный матч. Я хорошо сыграл в первом сете. Был очень уверен в себе. Во втором сете он начал играть намного лучше, по-настоящему агрессивно. Было немного сложно справиться с его игрой во втором сете, но я был рад, что вернулся в третьем сете и начал играть всё лучше и лучше. Последние два сета я провёл действительно хорошо», — сказал Алькарас после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

Материалы по теме
Пугающая статистика Медведева на «Ролан Гаррос». В шестой раз проиграл на старте турнира
Истории
Пугающая статистика Медведева на «Ролан Гаррос». В шестой раз проиграл на старте турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android