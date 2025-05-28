Ига Швёнтек уверенно обыграла Эмму Радукану во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче второго круга она обыграла победительницу US Open — 2021 британку Эмму Радукану (41-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
41
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
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5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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