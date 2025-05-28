Ига Швёнтек уверенно обыграла Эмму Радукану во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. В матче второго круга она обыграла победительницу US Open — 2021 британку Эмму Радукану (41-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.