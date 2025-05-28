Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 28 мая, следующий соперник
В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1-й круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.
- 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 3-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).
Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- четвёртый круг – Бен Шелтон (США);
- 1/4 финала – Томми Пол (США);
- 1/2 финала – Лоренцо Музетти (Италия);
- финал – Янник Синнер (Италия).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.
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