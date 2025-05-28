Карен Хачанов с трудом обыграл 108-ю ракетку мира и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера (108-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:25 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7
|4
|6
|
|6
|5
|6
|2
108
Себастьян Офнер
С. Офнер
Матч продлился 4 часа 3 минуты. За время игры Хачанов сделал семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. Офнер смог сделать 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и венгром Мартоном Фучовичем.
«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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