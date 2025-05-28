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Карен Хачанов — Себастьян Офнер, результат матча 28 мая 2025, счет 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Карен Хачанов с трудом обыграл 108-ю ракетку мира и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера (108-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:25 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		3 7 4 6
5 		6 5 6 2
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Матч продлился 4 часа 3 минуты. За время игры Хачанов сделал семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. Офнер смог сделать 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и венгром Мартоном Фучовичем.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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