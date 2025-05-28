Полина Кудерметова в паре с Зейнеп Сёнмез не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

58-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в паре с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. На старте турнира они проиграли дуэту из Японии Суко Аояма/Моюка Учижима со счётом 6:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Кудерметова и Сёнмез четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионками в парном разряде являются Кори Гауфф (США) и Катержина Синякова (Чехия).