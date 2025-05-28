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Полина Кудерметова в паре с Зейнеп Сёнмез не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Полина Кудерметова в паре с Зейнеп Сёнмез не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
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58-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в паре с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. На старте турнира они проиграли дуэту из Японии Суко Аояма/Моюка Учижима со счётом 6:7, 3:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
28 мая 2025, среда. 17:50 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
С. Аояма М. Учижима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
П. Кудерметова З. Сёнмез

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Кудерметова и Сёнмез четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионками в парном разряде являются Кори Гауфф (США) и Катержина Синякова (Чехия).

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