Алькарас: финал ещё очень далеко, чтобы зацикливаться на нём сейчас

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, задумывается ли он о возможной встрече в финале «Ролан Гаррос» – 2025 с итальянцем Янником Синнером.

«Финал — это слишком далеко, чтобы думать об этом прямо сейчас. Кто знает? Да, приятно, что я выиграл у него последние четыре матча — это понятно. Но я не знаю, встретимся ли мы вообще на этом турнире. Финал ещё очень далеко, чтобы зацикливаться на нём сейчас», – сказал Алькарас после матча второго круга турнира.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Алькарас сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который был сильнее француза Джованни Мпетчи Перрикара (7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:4.