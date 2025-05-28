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Карлос Алькарас рассказал, как проводит выходные дни на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас рассказал, как проводит выходные дни на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился планами на выходной день на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Зависит от того, какой был матч накануне. Например, завтра я немного потренируюсь — минут 40 или час, чтобы сохранить чувство мяча, продолжить хорошо его чувствовать. Основную часть дня посвящу восстановлению, отдыху, немного погуляю по городу, посмотрю Париж, сделаю что-то вне тенниса. Это помогает мне сосредоточиться даже больше, чем постоянные мысли о теннисе. Главное — восстановиться, отдохнуть и сделать что-то для себя», – сказал Алькарас после матча второго круга турнира.

Напомним, во втором круге турнира Алькарас был сильнее венгерского теннисиста Фабиана Марожана (6:1, 4:6, 6:1, 6:2). В третьем круге Открытого чемпионата Франции он сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.

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