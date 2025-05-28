Ольга Данилович обыграла Коллинз в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025
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34-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 54-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Данилович.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 18:05 МСК
54
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
34
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Данилович один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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