Ольга Данилович обыграла Коллинз в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2025

34-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Во втором круге она обыграла 54-ю ракетку мира из США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Данилович.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Данилович один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.