Циципас сенсационно проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»

20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас неожиданно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 8 минут. За время игры Циципас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Джиганте смог сделать за матч девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.