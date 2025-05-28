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Стефанос Циципас — Маттео Джиганте, результат матча 28 мая 2025, счет 4:6, 7:5, 2:6, 4:6, 2-й круг Ролан Гаррос

Циципас сенсационно проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас неожиданно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Маттео Джиганте
167
Италия
Маттео Джиганте
М. Джиганте
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
4 		7 2 4
             
Стефанос Циципас
20
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч длился 2 часа 8 минут. За время игры Циципас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Джиганте смог сделать за матч девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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