Циципас сенсационно проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас неожиданно проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
167
Маттео Джиганте
М. Джиганте
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|5
|6
|6
|
|7
|2
|4
20
Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч длился 2 часа 8 минут. За время игры Циципас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Джиганте смог сделать за матч девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.
«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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