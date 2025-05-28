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Лейре Ромеро Гомес — Людмила Самсонова, результат матча 28 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла представительницу Испании 150-ю ракетку мира испанку Лейре Ромеро Гормас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 19:15 МСК
Лейре Ромеро Гормас
150
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Гормас два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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