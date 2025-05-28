Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла представительницу Испании 150-ю ракетку мира испанку Лейре Ромеро Гормас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Гормас два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).