Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла представительницу Испании 150-ю ракетку мира испанку Лейре Ромеро Гормас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 19:15 МСК
150
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Гормас два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
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