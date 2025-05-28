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Диана Шнайдер — Даяна Ястремская: украинка выиграла первый сет матча второго круга «РГ»

Диана Шнайдер — Даяна Ястремская: украинка выиграла первый сет матча второго круга «РГ»
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Сегодня, 28 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках четвёртого игрового дня проходит матч 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер и украинки Даяны Ястремской, которая занимает 48-ю строчку рейтинга WTA. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Ястремской.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		5
7 		6
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Дианы Шнайдер. Она обыграла Ястремскую прошлым летом на траве в Бад-Хомбурге со счётом 6:2, 6:2.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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