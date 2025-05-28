Томми Пол с трудом вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кареном Хачановым
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12-я ракетка мира американец Томми Пол с трудом прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв венгра Мартона Фучовича (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:25 МСК
124
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|5
|4
|
|2
|6
|7
|6
12
Томми Пол
Т. Пол
Матч продлился 3 часа 42 минуты. За время игры Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. Фучович сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов за матч.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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