Томми Пол с трудом вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кареном Хачановым

12-я ракетка мира американец Томми Пол с трудом прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв венгра Мартона Фучовича (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Матч продлился 3 часа 42 минуты. За время игры Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. Фучович сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.