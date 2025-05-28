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Томми Пол — Мартон Фучович, результат матча 28 мая 2025, счет 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4, 2-й круг Ролан Гаррос

Томми Пол с трудом вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кареном Хачановым
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12-я ракетка мира американец Томми Пол с трудом прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв венгра Мартона Фучовича (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:25 МСК
Мартон Фучович
124
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 5 4
4 		2 6 7 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продлился 3 часа 42 минуты. За время игры Пол сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. Фучович сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Томми Пол сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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