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Арина Соболенко без проблем выиграла у швейцарки во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко без проблем выиграла у швейцарки во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 28 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках второго круга соревнований состоялся матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 97-й ракетки мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Хиль Белен Тайхман
97
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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