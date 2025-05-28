Россиянка Панова и американец Уитроу проиграли в стартовом матче «РГ» в миксте

Российско-американский дуэт Александра Панова/Джек Уитроу не смогли выйти во второй круг микста «Ролан Гаррос» – 2025, уступив британской паре Оливия Николлс/Генри Паттен со счётом 4:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 4 минуты. За время игры британская пара сделала пять подач навылет и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом пять из шести брейк-пойнтов. Дуэт Панова/Уитроу ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге микста «Ролан Гаррос» – 2025 Оливия Николлс/Генри Паттен сыграют с победителями встречи между казахстанско-финской парой Анна Данилина/Харри Хелиоваара и австралийско-бельгийским дуэтом Сторм Хантер/Сандер Жилле.