Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Даяна Ястремская, результат матча 28 мая 2025, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Ястремской и завершила выступление на «Ролан Гаррос»
Комментарии

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она проиграла 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской. Встреча завершилась со счётом 5:7, 5:7.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
Материалы по теме
«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется». Мирра — после старта «РГ»
«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется». Мирра — после старта «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android