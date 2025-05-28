Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Ястремской и завершила выступление на «Ролан Гаррос»

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она проиграла 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской. Встреча завершилась со счётом 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.