Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Ястремской и завершила выступление на «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она проиграла 48-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской. Встреча завершилась со счётом 5:7, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 20:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.
Комментарии
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