«Ожидал от себя большего на турнире». Циципас — о поражении во втором круге «РГ»

20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о поражении в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 от итальянца Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Циципас уступил со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.
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«Очень разочаровывающий итог матча. Я ожидал от себя большего на этом турнире, особенно на протяжении этих двух недель, так что вылететь так рано — это, безусловно, больно. Мне предстоит переосмыслить произошедшее, выявить, что пошло не так, и поработать над этим. Конечно, нужно отдать должное сопернику — он играл потрясающе. Его настрой и решимость произвели на меня впечатление. Сегодня он был действительно сильным оппонентом», – сказал Циципас на пресс-конференции после матча второго круга «Ролан Гаррос».
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.
- 28 мая 2025
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