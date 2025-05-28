«Ожидал от себя большего на турнире». Циципас — о поражении во втором круге «РГ»

20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о поражении в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 от итальянца Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Циципас уступил со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

«Очень разочаровывающий итог матча. Я ожидал от себя большего на этом турнире, особенно на протяжении этих двух недель, так что вылететь так рано — это, безусловно, больно. Мне предстоит переосмыслить произошедшее, выявить, что пошло не так, и поработать над этим. Конечно, нужно отдать должное сопернику — он играл потрясающе. Его настрой и решимость произвели на меня впечатление. Сегодня он был действительно сильным оппонентом», – сказал Циципас на пресс-конференции после матча второго круга «Ролан Гаррос».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.