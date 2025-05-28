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«Ожидал от себя большего на турнире». Циципас — о поражении во втором круге «РГ»

«Ожидал от себя большего на турнире». Циципас — о поражении во втором круге «РГ»
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20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о поражении в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 от итальянца Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Циципас уступил со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Маттео Джиганте
167
Италия
Маттео Джиганте
М. Джиганте
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
4 		7 2 4
             
Стефанос Циципас
20
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Очень разочаровывающий итог матча. Я ожидал от себя большего на этом турнире, особенно на протяжении этих двух недель, так что вылететь так рано — это, безусловно, больно. Мне предстоит переосмыслить произошедшее, выявить, что пошло не так, и поработать над этим. Конечно, нужно отдать должное сопернику — он играл потрясающе. Его настрой и решимость произвели на меня впечатление. Сегодня он был действительно сильным оппонентом», – сказал Циципас на пресс-конференции после матча второго круга «Ролан Гаррос».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.

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