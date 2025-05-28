Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 28 мая, следующая соперница

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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.

второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.

Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Ольга Данилович (Сербия).

Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

четвёртый круг: Аманда Анисимова (США).

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай).

полуфинал: Жасмин Паолини (Италия).

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Отметим, что Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.