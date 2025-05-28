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Циципас — о травмах в последних сезонах: они сильно ударили по мне психологически

Циципас — о травмах в последних сезонах: они сильно ударили по мне психологически
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20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, насколько травмы в последних теннисных сезонах влияют на его игру.

«За последние два года я стал чаще сталкиваться с травмами — раньше такого не было. Психологически они сильно ударили по мне. После них появилось много вещей, из-за которых я стал сомневаться в своём теле, в его способности выдерживать постоянные нагрузки тура.

Сейчас пытаюсь найти баланс: как проходить матч за матчем, оставаясь свежим, быть в лучшей физической форме. С каждым годом я всё больше понимаю, насколько это важно, если ты хочешь бороться за крупные титулы и чего-то достичь», – сказал Циципас на пресс-конференции после матча второго круга «Ролан Гаррос».

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