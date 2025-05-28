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Елена Рыбакина — Ива Йович, результат матча 28 мая 2025, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ива Йович
129
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Йович ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2025 (Ж)
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