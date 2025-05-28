Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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129
Ива Йович
И. Йович
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Йович ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Комментарии
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