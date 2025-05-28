Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 28 мая, следующая соперница

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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Проведённые матчи Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

1-й круг: Елена Рыбакина — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4.

2-й круг: Елена Рыбакина — Ива Йович (США) — 6:3, 6:3.

Следующий матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

3-й круг: Елена Остапенко (Латвия);

Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:

4-й круг: Ига Швёнтек (Польша);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.