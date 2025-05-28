Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 28 мая, следующая соперница

В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпионки Уимблдона-2022, 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
Проведённые матчи Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:
1-й круг: Елена Рыбакина — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4.
2-й круг: Елена Рыбакина — Ива Йович (США) — 6:3, 6:3.
Следующий матч Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:
3-й круг: Елена Остапенко (Латвия);
Возможная сетка Елены Рыбакиной на «Ролан Гаррос» — 2025:
4-й круг: Ига Швёнтек (Польша);
1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
финал: Кори Гауфф (США).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.