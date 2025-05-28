Маттео Джиганте рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Стефаноса Циципаса на «РГ»

167-я ракетка мира итальянец Маттео Джиганте рассказал, какую тактику он использовал в игре с греком Стефаносом Циципасом (20-й номер рейтинга) в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025. Джиганте одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

«Я, безусловно, строил игру через его бэкхенд – это его слабое место. В то же время я был уверен, что смогу быстро работать ногами, забирать у него время и ускорять мяч, чтобы выбить его из ритма. Сегодня моей главной силой, без сомнения, было спокойствие — я боролся за каждый мяч, потому что в теннисе может случиться что угодно. Во втором сете я, например, отыгрался, хотя и проиграл его — но оставался абсолютно спокоен и играл даже лучше. Моя сила сегодня — это именно спокойствие», – сказал Джиганте на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.