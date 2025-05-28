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Маттео Джиганте рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Стефаноса Циципаса на «РГ»

Маттео Джиганте рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Стефаноса Циципаса на «РГ»
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167-я ракетка мира итальянец Маттео Джиганте рассказал, какую тактику он использовал в игре с греком Стефаносом Циципасом (20-й номер рейтинга) в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025. Джиганте одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Маттео Джиганте
167
Италия
Маттео Джиганте
М. Джиганте
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
4 		7 2 4
             
Стефанос Циципас
20
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Я, безусловно, строил игру через его бэкхенд – это его слабое место. В то же время я был уверен, что смогу быстро работать ногами, забирать у него время и ускорять мяч, чтобы выбить его из ритма. Сегодня моей главной силой, без сомнения, было спокойствие — я боролся за каждый мяч, потому что в теннисе может случиться что угодно. Во втором сете я, например, отыгрался, хотя и проиграл его — но оставался абсолютно спокоен и играл даже лучше. Моя сила сегодня — это именно спокойствие», – сказал Джиганте на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.

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