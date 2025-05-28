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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 28 мая

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 28 мая
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Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей четвёртого игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Второй круг, 28 мая:

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2:6, 3:6.

Жасмин Паолини (Италия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:3.

Анна Бондарь (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:7, 5:7.

Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6, 6:2.

Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия) — 4:6, 6:3, 4:6.

Кэролайн Доулхайд (США) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 3:6, 3:6.

Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 2:6.

Лейре Ромеро Гормас (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 3:6.

Арина Соболенко (Беларусь) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.

Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 5:7, 5:7.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США) — 6:3, 6:3.

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