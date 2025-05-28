Музетти — о матче второго круга «РГ»: поставил бы себе сегодня восемь баллов

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, насколько важна победа в трёх сетах на ранних этапах турниров «Большого шлема». В матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 Музетти обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (6:4, 6:0, 6:4).

«Когда выигрываешь в трёх сетах, то речь идёт не только о физическом аспекте. Это также положительно влияет на уверенность и подтверждает форму, в которой находишься. Конечно, когда матч затягивается, то добавляется и физическая часть, стресс, много факторов влияет. Я не люблю судить сам себя, но поставил бы себе сегодня восемь баллов — особенно за второй сет, где я показал очень высокий уровень стабильности на каждом розыгрыше. В первом и третьем, правда, немного снизил интенсивность», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Лоренцо Музетти сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.