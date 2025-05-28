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Музетти — о матче второго круга «РГ»: поставил бы себе сегодня восемь баллов

Музетти — о матче второго круга «РГ»: поставил бы себе сегодня восемь баллов
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Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, насколько важна победа в трёх сетах на ранних этапах турниров «Большого шлема». В матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 Музетти обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (6:4, 6:0, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:05 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 4
             
Даниэль-Элаи Галан
122
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

«Когда выигрываешь в трёх сетах, то речь идёт не только о физическом аспекте. Это также положительно влияет на уверенность и подтверждает форму, в которой находишься. Конечно, когда матч затягивается, то добавляется и физическая часть, стресс, много факторов влияет. Я не люблю судить сам себя, но поставил бы себе сегодня восемь баллов — особенно за второй сет, где я показал очень высокий уровень стабильности на каждом розыгрыше. В первом и третьем, правда, немного снизил интенсивность», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Лоренцо Музетти сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.

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