Музетти — о матче второго круга «РГ»: поставил бы себе сегодня восемь баллов

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, насколько важна победа в трёх сетах на ранних этапах турниров «Большого шлема». В матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2025 Музетти обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (6:4, 6:0, 6:4).
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«Когда выигрываешь в трёх сетах, то речь идёт не только о физическом аспекте. Это также положительно влияет на уверенность и подтверждает форму, в которой находишься. Конечно, когда матч затягивается, то добавляется и физическая часть, стресс, много факторов влияет. Я не люблю судить сам себя, но поставил бы себе сегодня восемь баллов — особенно за второй сет, где я показал очень высокий уровень стабильности на каждом розыгрыше. В первом и третьем, правда, немного снизил интенсивность», – сказал Музетти на пресс-конференции после матча.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Лоренцо Музетти сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.
- 28 мая 2025
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