Хольгер Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв 137-ю ракетку мира

10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, одержав победу над американцем Эмилио Навой (137-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Руне за время матча смог выполнить четыре подачи навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Эмилио Нава сделал в игре пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025 Руне сыграет с французом Кентеном Алисом, который был сильнее серба Миомира Кецмановича (4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:5).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.