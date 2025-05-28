Хольгер Руне вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв 137-ю ракетку мира
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10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прошёл в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, одержав победу над американцем Эмилио Навой (137-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:30 МСК
137
Эмилио Нава
Э. Нава
Окончен
0 : 3
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|3
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|7 7
|6
10
Хольгер Руне
Х. Руне
Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Руне за время матча смог выполнить четыре подачи навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Эмилио Нава сделал в игре пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025 Руне сыграет с французом Кентеном Алисом, который был сильнее серба Миомира Кецмановича (4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:5).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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