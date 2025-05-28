24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выиграл 10-й пятисетовый матч в карьере. По данному показателю он догнал соотечественника Андрея Рублёва. Теннисисты делят лидерство среди российских игроков по победам в пятисетовиках.

Сегодня, 28 мая, Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера (108-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов сыграет с американцем Томми Полом. «Ролан Гаррос» – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.