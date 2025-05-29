Виландер — об игре Алькараса: его подача имеет решающее значение

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением насчёт игры испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Он определённо стал лучше. Я сидел прямо у корта, и он действительно лучше, чем в прошлом году. И так и должно быть — он тренировался. Он не должен просто поддерживать уровень, он должен расти, и его подача сейчас гораздо лучше. Именно так он выиграл финал в Риме у Янника Синнера — двумя чистыми эйсами на тай-брейке. Я никогда раньше не видел, чтобы он так делал.

Его подача имеет решающее значение в игре. Если он продолжит её улучшать, остальным стоит насторожиться, потому что он поднимает планку и сейчас она уже очень высока», – приводит слова Виландера TNT Sports.