Каспер Рууд раскритиковал систему участия в обязательных турнирах АТР

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд подверг критике правила АТР по участию в обязательных турнирах для теннисистов.

«Это своего рода бег наперегонки, когда речь заходит о рейтинге. Ты чувствуешь себя обязанным играть по определённым правилам, которые ATP установила для обязательных турниров. Кажется, что ты теряешь слишком много, если не выходишь на корт — в финансовом плане, в плане очков, рейтинга и возможностей.

Я понимаю, что эти недели и месяцы очень важны для оставшейся части сезона и для моей карьеры. Конечно, если у меня сломана нога, я не буду играть. Но всё равно тяжело, особенно когда речь идёт об обязательных турнирах — их пропустить непросто, потому что санкции достаточно жёсткие: все остальные будут играть, зарабатывать очки, а ты — нет. Плюс есть определённая бонусная система, и, если ты не участвуешь в обязательных турнирах, этот бонус уменьшается.

Это сомнительная система, потому что, с одной стороны, ты не хочешь выходить на корт с травмой и, возможно, уступаешь место кому-то другому. Не уверен, знаете ли вы, но, если ты не участвуешь в обязательном турнире, тебе урезают 25% от годового бонуса. Ты как бы вынужден выходить на корт травмированным, больным или в каком-либо ещё состоянии, и, по-моему, это не очень справедливо», – сказал Рууд на пресс-конференции после матча второго круга на «Ролан Гаррос» – 2025.

Напомним, Рууд уступил во втором круге Открытого чемпионата Франции португальцу Нуну Боржешу (6:2, 4:6, 1:6, 0:6). Одной из причин поражения стало повреждение колена, которое норвежец не успел залечить из-за плотного графика турниров.