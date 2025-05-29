«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 28 мая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч четвёртого игрового дня мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Второй круг, мужчины (победители выделены курсивом):

Алехандро Табило (Чили) – Алексей Попырин (Австралия) – 5:7, 3:6, 4:6;

Каспер Рууд (Норвегия) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6;

Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Офнер (Австрия) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Карлос Алькарас (Испания) – 1:6, 6:4, 1:6, 2:6;

Мартон Фучович (Венгрия) – Томми Пол (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 5:7, 4:6;

Маттео Джиганте (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:4, 6:3, 6:1;

Эмилио Нава (США) – Хольгер Руне (Дания) – 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.