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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 28 мая

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 28 мая
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Вчера, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжились матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч четвёртого игрового дня мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Второй круг, мужчины (победители выделены курсивом):

Алехандро Табило (Чили) – Алексей Попырин (Австралия) – 5:7, 3:6, 4:6;
Каспер Рууд (Норвегия) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6;
Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Офнер (Австрия) – 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2;
Фабиан Марожан (Венгрия) – Карлос Алькарас (Испания) – 1:6, 6:4, 1:6, 2:6;
Мартон Фучович (Венгрия) – Томми Пол (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 5:7, 4:6;
Маттео Джиганте (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:4;
Фрэнсис Тиафо (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:4, 6:3, 6:1;
Эмилио Нава (США) – Хольгер Руне (Дания) – 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

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