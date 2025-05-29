Елена Рыбакина оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности. Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти ещё один раунд. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас», — сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.