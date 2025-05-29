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Елена Рыбакина оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025

Елена Рыбакина оценила выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025. Во втором круге она обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ива Йович
129
США
Ива Йович
И. Йович

«Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности. Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти ещё один раунд. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас», — сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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