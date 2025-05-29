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Соболенко высказалась о предстоящем матче с Данилович на «Ролан Гаррос»

Соболенко высказалась о предстоящем матче с Данилович на «Ролан Гаррос»
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матче с представительницей Сербии Ольгой Данилович в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 12:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
34
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

«Мы играли очень давно — мне на корте напомнили, что матч был в 2018 году. Я даже не буду его пересматривать, потому что сейчас мы обе совсем другие теннисистки. Я знаю, что она левша — это уже большое отличие. Играет плоско, быстро, у неё хорошая подача. Также знаю, что у неё были травмы, но она постепенно возвращается — видела несколько её матчей в Мадриде и в Риме. Я с нетерпением жду встречи с ней в следующем раунде. Это будет серьёзная борьба. Я обожаю вызовы и рада, что мне предстоит такой матч», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Во втором круге Соболенко обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 6:1.

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