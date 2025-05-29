«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня

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Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) пройдёт пятый игровой день «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Второй круг, мужчины. Расписание 29 мая (время московское):

12:00. Хауме Мунар (Испания) — Артюр Фис (Франция, 14);

12:00. Алекс де Минор (Австралия, 9) — Александр Бублик (Казахстан);

12:00. Энрике Роша (Португалия, Q) — Якуб Меншик (Чехия, 19);

13:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);

14:00. Андрей Рублёв (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия);

14:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Ришар Гаске (Франция, WC);

15:00. Александр Шевченко (Казахстан, LL) — Итан Куинн (США, Q);

15:30. Кэмерон Норри (Великобритания) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина, LL);

15:30. Корентен Муте (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 6);

17:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Уго Умбер (Франция, 22);

17:00. Денис Шаповалов (Канада, 27) — Филип Мисолич (Австрия, Q);

21:15. Гаэль Монфис (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5).