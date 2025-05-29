Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 29 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч второго круга между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Крюгер. Она выиграла у Андреевой во втором круге US Open — 2024 — 6:1, 6:4.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.