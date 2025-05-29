Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч второго круга между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.