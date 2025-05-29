Мирра Андреева — Эшлин Крюгер: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 29 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч второго круга между шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эшлин Крюгер, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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35
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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