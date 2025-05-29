«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей пятого игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Второй круг, 29 мая (время московское)
- 12:00. Мирра Андреева (Россия) — Эшлин Крюгер (США)
- 13:00. Энн Ли (США) — Джессика Пегула (США)
- 13:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Екатерина Александрова (Россия)
- 14:00. Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия)
- 14:00. Тереза Валентова (Чехия) — Кори Гауфф (США)
- 14:00. Джоанна Гарленд (Тайвань) — Юлия Путинцева (Казахстан)
- 15:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Паула Бадоса (Испания)
- 16:30. Мэдисон Киз (США) — Кэти Бултер (Великобритания)
- 17:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Леолия Жанжан (Австралия)
- 17:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Софья Кенин (США)
Материалы по теме
Комментарии