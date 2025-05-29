«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня

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Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей пятого игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Второй круг, 29 мая (время московское)