Андрей Рублёв — Адам Уолтон: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и представителя Австралии Адама Уолтона (91-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 14:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.