Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Адам Уолтон: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв — Адам Уолтон: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»
Андрей Рублёв
Комментарии

Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и представителя Австралии Адама Уолтона (91-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 14:00 по московскому времени.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2025
Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android