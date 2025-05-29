Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: не помню, когда в последний раз играла на маленьком корте, и не хочу знать

Соболенко: не помню, когда в последний раз играла на маленьком корте, и не хочу знать
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поддержке болельщиков, а также о любви к игре на центральных кортах.

«Я не помню, когда в последний раз играла на маленьком корте, и не хочу знать (смеётся). Мне очень нравится играть на больших стадионах, это правда. Я чувствую, что сейчас меня везде поддерживают, куда бы я ни пошла, это невероятно.

Где бы я ни была, всегда чувствую тепло от людей, которые болеют за меня. Вижу плакаты, которые посвящают мне. Мне всё это очень нравится, поэтому просто надеюсь играть на самых больших кортах в мире до конца своей карьеры», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Материалы по теме
Соболенко высказалась о предстоящем матче с Данилович на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android