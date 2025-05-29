Соболенко: не помню, когда в последний раз играла на маленьком корте, и не хочу знать

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поддержке болельщиков, а также о любви к игре на центральных кортах.

«Я не помню, когда в последний раз играла на маленьком корте, и не хочу знать (смеётся). Мне очень нравится играть на больших стадионах, это правда. Я чувствую, что сейчас меня везде поддерживают, куда бы я ни пошла, это невероятно.

Где бы я ни была, всегда чувствую тепло от людей, которые болеют за меня. Вижу плакаты, которые посвящают мне. Мне всё это очень нравится, поэтому просто надеюсь играть на самых больших кортах в мире до конца своей карьеры», — приводит слова Соболенко Punto de Break.