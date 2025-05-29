Андрей Рублёв — Адам Уолтон: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 29 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч второго круга между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Австралии Адамом Уолтоном (91-я строчка рейтинга АТР).

Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча Андрея Рублёва с 26-летним Адамом Уолтоном на турнирах под эгидой АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.