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Андрей Рублёв — Адам Уолтон: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос» — 2025

Андрей Рублёв — Адам Уолтон: онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос» — 2025
Андрей Рублёв
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Сегодня, 29 мая, продолжится «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч второго круга между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Австралии Адамом Уолтоном (91-я строчка рейтинга АТР).

Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Это будет первая встреча Андрея Рублёва с 26-летним Адамом Уолтоном на турнирах под эгидой АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.

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