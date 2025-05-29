Янник Синнер — Ришар Гаске: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера и представителя Франции Ришара Гаске (166-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 14:00 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.