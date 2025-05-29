Новак Джокович — Корентен Муте: где смотреть, во сколько матч второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 29 мая, продолжается «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. В рамках пятого игрового дня состоится матч шестой ракетки мира титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича и представителя Франции Корентена Муте (73-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 15:30 по московскому времени.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 16:30 МСК
73
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале 2024 года обыграл немца Александра Зверева.
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