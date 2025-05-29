Фото: забавная реакция Дамира Джумхура на победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Боснийский теннисист 69-я ракетка мира Дамир Джумхур не понял, что подавал на матч в игре второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с французом Джованни Мпетчи Перрикаром. После завершающего розыгрыша Джумхур не стал покидать корт, а готовился к продолжению игры.
Фото: скриншот трансляции
«Я испытывал стресс в третьем сете после этой проблемы с коленом. И даже не знал в четвёртом сете, что подаю на матч. Возможно, так было и лучше», — приводит слова Джумхура We love tennis.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 16:50 МСК
37
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 3
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69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
В третьем круге соревнований Джумхур сыграет со вторым сеяным на турнире испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, которому предстоит защитить титул.
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