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Фото: забавная реакция Дамира Джумхура на победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Фото: забавная реакция Дамира Джумхура на победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025
Дамир Джумхур
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Боснийский теннисист 69-я ракетка мира Дамир Джумхур не понял, что подавал на матч в игре второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с французом Джованни Мпетчи Перрикаром. После завершающего розыгрыша Джумхур не стал покидать корт, а готовился к продолжению игры.

Фото: скриншот трансляции

«Я испытывал стресс в третьем сете после этой проблемы с коленом. И даже не знал в четвёртом сете, что подаю на матч. Возможно, так было и лучше», — приводит слова Джумхура We love tennis.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 16:50 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
37
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		3 6 4
7 7 		6 4 6
             
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

В третьем круге соревнований Джумхур сыграет со вторым сеяным на турнире испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, которому предстоит защитить титул.

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