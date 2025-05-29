Фото: забавная реакция Дамира Джумхура на победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Боснийский теннисист 69-я ракетка мира Дамир Джумхур не понял, что подавал на матч в игре второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с французом Джованни Мпетчи Перрикаром. После завершающего розыгрыша Джумхур не стал покидать корт, а готовился к продолжению игры.

Фото: скриншот трансляции

«Я испытывал стресс в третьем сете после этой проблемы с коленом. И даже не знал в четвёртом сете, что подаю на матч. Возможно, так было и лучше», — приводит слова Джумхура We love tennis.

В третьем круге соревнований Джумхур сыграет со вторым сеяным на турнире испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, которому предстоит защитить титул.