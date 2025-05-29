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Томми Пол заявил о проблемах, с которыми он вынужден справляться на «Ролан Гаррос» — 2025

Томми Пол заявил о проблемах, с которыми он вынужден справляться на «Ролан Гаррос» — 2025
Томми Пол
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось играть во втором круге Открытого чемпионата Франции. Американец одержал победу в пятисетовом матче против венгра Мартона Фучовича. Встреча длилась 3 часа 38 минут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:25 МСК
Мартон Фучович
124
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 5 4
4 		2 6 7 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

«Уже несколько дней я справляюсь с болями в разных местах. Самая серьёзная из них — в области приводящей мышцы. Пытался сокращать розыгрыши, попросил медицинский тайм-аут, надеясь, что врачи меня успокоят и скажут, что могу продолжать играть без проблем, но на самом деле этого не произошло. Но я чувствовал, что могу добиться большего на этом турнире, считаю грунт отличной возможностью для себя и горжусь тем, что сумел совершить камбэк.

Мне придётся сделать МРТ, потому что дискомфорт сохраняется уже несколько недель и становится всё сильнее. Я хочу играть, что бы ни случилось», — приводит слова Пола Punto de Break.

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