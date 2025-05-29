Томми Пол заявил о проблемах, с которыми он вынужден справляться на «Ролан Гаррос» — 2025

Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми ему пришлось играть во втором круге Открытого чемпионата Франции. Американец одержал победу в пятисетовом матче против венгра Мартона Фучовича. Встреча длилась 3 часа 38 минут.
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«Уже несколько дней я справляюсь с болями в разных местах. Самая серьёзная из них — в области приводящей мышцы. Пытался сокращать розыгрыши, попросил медицинский тайм-аут, надеясь, что врачи меня успокоят и скажут, что могу продолжать играть без проблем, но на самом деле этого не произошло. Но я чувствовал, что могу добиться большего на этом турнире, считаю грунт отличной возможностью для себя и горжусь тем, что сумел совершить камбэк.
Мне придётся сделать МРТ, потому что дискомфорт сохраняется уже несколько недель и становится всё сильнее. Я хочу играть, что бы ни случилось», — приводит слова Пола Punto de Break.
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