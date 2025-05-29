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Кори Гауфф рассказала, как проигнорировала сообщение Карлоса Алькараса шесть лет назад

Кори Гауфф рассказала, как проигнорировала сообщение Карлоса Алькараса шесть лет назад
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Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как несколько лет назад проигнорировала сообщение от четырёхкратного чемпиона «Шлемов» испанца Карлоса Алькараса.

«Я хорошо выступила на Уимблдоне в 2019 году, и Алькарас написал мне в личные сообщения: «Эй, Коко, ты меня помнишь?», потому что мы выиграли командные турниры среди юниоров в один год. Я его не помнила, поэтому не ответила.

Где-то четыре или пять, или, может быть, шесть лет спустя он выиграл US Open (в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»). Я написала ему сообщение с поздравлением. И если посмотреть на нашу переписку, она выглядит так: «Эй, ты меня помнишь?» и следующее моё сообщение. Мне стало неудобно, что я не ответила», — сказала Гауфф в ролике Bleacher Report.

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