Фабрис Санторо: не стоит удивляться, почему на уровне игроков топ-200 есть коррупция

Бывший французский теннисист Фабрис Санторо высказался по поводу коррупции в теннисе. Он считает, что в наличии нечестных методов игры у каких-либо игроков топ-200 есть своя логика.

«Когда игроки сравнивают теннис с американскими видами спорта, такими как НБА или НФЛ, я не согласен. Баскетболист — это наёмный работник, над ним есть тренер, спортивный директор, президент и акционер. А теннисист — это предприниматель: у него есть своя команда, которую нужно содержать. Чтобы показывать результат, нужны тренер, физиотерапевт, массажист, физподготовщик. Это нельзя сравнивать.

Но когда я слышу, как игрок, занимающий 200-е место в мире, тренируется по четыре, пять, и даже шесть часов в день и говорит: «Я живу на минималку», — не стоит удивляться. Я не оправдываю это, но становится понятно, почему на этом уровне в теннисе иногда появляется немного коррупции», — приводит слова Санторо We love tennis.