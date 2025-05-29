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«Через два года он будет на уровне Алькараса и Синнера». Рик Макки — о Жоао Фонсеке

«Через два года он будет на уровне Алькараса и Синнера». Рик Макки — о Жоао Фонсеке
Жоао Фонсека
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Тренер Международного зала теннисной славы Рик Макки высказался по поводу будущего 19-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

«Фонсека — самый талантливый, которого я видел со времён Карлоса. Он отмечает все самые важные пункты, необходимые для побед на турнирах «Большого шлема». Он получит бесценный опыт поражений и того, как становиться победителем. И через два года окажется на одном уровне с Алькарасом и Синнером», — написал Макки в социальных сетях.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 65-й номер мирового рейтинга Жоао Фонсека сыграет со 147-й ракеткой мира французским теннисистом Пьер-Югом Эрбером. На старте престижных соревнований в Париже бразилец переиграл поляка Хуберта Хуркача в трёх сетах.

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