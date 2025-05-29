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Швёнтек: в последнее время каждый раз, когда выходила на корт, чувствовала себя по-разному

Швёнтек: в последнее время каждый раз, когда выходила на корт, чувствовала себя по-разному
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о том, как менялся её настрой в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025.

«Честно говоря, в последние недели каждый раз, когда я выходила на корт, чувствовала себя по-разному. Иногда я была суперуверенной в себе, а иногда мне не хватало энергии. Но это нормально, так бывает, не все дни одинаковые.

Да, этот турнир совсем другой. Я использовала время перед ним, чтобы поработать над некоторыми моментами и, как я уже говорила, немного изменить своё мышление — быть больше в настоящем моменте и бороться за каждое очко. Посмотрим, что будет дальше. Первые два матча были довольно уверенными, так что я довольна своей игрой», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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