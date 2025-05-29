Циципас — о неудачном периоде в карьере: порой кажется, что мой опыт работает против меня

20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о сложностях в игре и настрое, с которыми сталкивается в последние два года.

«Я по-прежнему хочу быть лучшим игроком в мире и хочу добиваться великих вещей в этом спорте. Всё моё внимание направлено на то, чтобы улучшать каждую деталь своей игры. Я оптимист. Не хочу искать оправданий и тому подобного — я сосредоточен только на поиске решений.

Это постоянная головоломка. Я амбициозен и хочу доказывать это на корте. За последние два года многое изменилось, и я понимаю, что сейчас нахожусь в совершенно ином положении. Мне нужно использовать свой опыт с большей мудростью. Порой мне кажется, что мой опыт работает против меня, вместо того чтобы применять его более профессионально и осмысленно», — приводит слова Циципаса Punto de Break.