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«В меня кидали вещи, плевали. Просто хамство». Кецманович — о публике на «Ролан Гаррос»

«В меня кидали вещи, плевали. Просто хамство». Кецманович — о публике на «Ролан Гаррос»
Миомир Кецманович
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Сербский теннисист 46-я ракетка мира Миомир Кецманович раскритиковал зрителей, которые пришли на матч второго круга «Ролан Гаррос» с его участием. Серб играл с французом Кентеном Алисом и уступил ему в четырёх сетах.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:20 МСК
Кентен Алис
52
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 7
6 		3 6 2 5
             
Миомир Кецманович
46
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

«Играть в такой обстановке — ужасно. Уверен, что в другом месте он бы меня не обыграл. Когда выступаешь на маленьких кортах, всё очень близко и шум стоит оглушительный. В меня кидали вещи, плевали, у меня были стычки с людьми. Я понимаю, что они болеют за своего игрока, но такое поведение — просто хамство», — сказал Кецманович на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Кентен Алис сыграет с датчанином Хольгером Руне.

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