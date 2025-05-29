«В меня кидали вещи, плевали. Просто хамство». Кецманович — о публике на «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист 46-я ракетка мира Миомир Кецманович раскритиковал зрителей, которые пришли на матч второго круга «Ролан Гаррос» с его участием. Серб играл с французом Кентеном Алисом и уступил ему в четырёх сетах.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:20 МСК
52
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|7
|
|3
|6 2
|5
46
Миомир Кецманович
М. Кецманович
«Играть в такой обстановке — ужасно. Уверен, что в другом месте он бы меня не обыграл. Когда выступаешь на маленьких кортах, всё очень близко и шум стоит оглушительный. В меня кидали вещи, плевали, у меня были стычки с людьми. Я понимаю, что они болеют за своего игрока, но такое поведение — просто хамство», — сказал Кецманович на пресс-конференции.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Кентен Алис сыграет с датчанином Хольгером Руне.
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