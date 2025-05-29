«В меня кидали вещи, плевали. Просто хамство». Кецманович — о публике на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист 46-я ракетка мира Миомир Кецманович раскритиковал зрителей, которые пришли на матч второго круга «Ролан Гаррос» с его участием. Серб играл с французом Кентеном Алисом и уступил ему в четырёх сетах.

«Играть в такой обстановке — ужасно. Уверен, что в другом месте он бы меня не обыграл. Когда выступаешь на маленьких кортах, всё очень близко и шум стоит оглушительный. В меня кидали вещи, плевали, у меня были стычки с людьми. Я понимаю, что они болеют за своего игрока, но такое поведение — просто хамство», — сказал Кецманович на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Кентен Алис сыграет с датчанином Хольгером Руне.